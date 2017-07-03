Россия, Иран и Турция не согласовали подходы к созданию Комитета нацпримирения Сирии

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Астана, 3 июля. Россия, Турция и Иран пока не имеют общего мнения по вопросу создания комитета национального примирения в Сирии. Об этом сообщил источник в одной из делегаций.

«Еще нет общего понимания у стран-гарантов насчет этого комитета. Пока рано о нем говорить. У России одно видение, у Турции своё, она опасается, что он подменяет женевский процесс», — отметил он.

Ранее сообщалось, что вопрос создания комитета национального примирения может быть поднят во время пятого раунда переговоров по Сирии в Астане, который стартует 4 июля.