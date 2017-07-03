Путин обсудит с Юнкером Сирию, Донбасс и «Северный поток-2»

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Политики обсудят ряд вопросов, затрагивающих политические и экономические отношения между Россией и ЕС, а также ситуацию на мировой политической арене. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Встреча Путина и Юнкера состоится 7 июля и это будет первая встреча в текущем году. Российский лидер и глава ЕК затронут ряд вопросов, касающихся как двусторонних отношений России и ЕС, так и ситуации в мире в целом.

Так, будут подробно обсуждаться текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематика урегулирования региональных кризисов, европейская и евразийская интеграция. Не оставят без внимания вопросы нормализации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Еще одной важной темой переговоров Путина и Юнкера станут проект «Северный поток-2» и поставки российского газа в Европу через «Турецкий поток», а также перспективы возобновления Энергодиалога Россия — ЕС.