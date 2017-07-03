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Мощнейший рывок от Аксенова: как предприятия Крыма интегрируются в систему ОПК России
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    Мощнейший рывок от Аксенова: как предприятия Крыма интегрируются в систему ОПК России

    18:13  3 Июля 2017
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    Судостроительный завод

    Крымские предприятия активно интегрируются в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время выездного заседания коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Мы можем наблюдать мощнейший рывок в развития не только социальной, но и военной инфраструктуры региона, считает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    Открывая заседание коллегии, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил, что при посещении судостроительных заводов «Залив» и «Море» он ознакомился с работой промышленных предприятий и планами их руководства на будущее.

    «Поездка была замечательная с точки зрения того, что мы увидели, а также того, что следует сделать впереди, чтобы два крупнейших предприятия Крыма, возможно даже России, работали стабильно и видели перспективы», — подчеркнул вице-премьер.

    В свою очередь Сергей Аксенов отметил положительную динамику в развитии указанных предприятий и заявил об активной интеграции знаменитых во всем СССР и России судоремонтных предприятиях.

    «Хочу сказать спасибо коллегам, которые курируют это направление […] Хочу сказать, что взаимодействие организовано на достаточно высоком уровне, но когда руководители такого уровня приезжают, у нас появляется новый шанс на развитие этих предприятий», — сообщил глава региона.

     Аксенов и Рогозин во время выездного заседания коллегии ВПК РФ

    «Тут я бы хотел напомнить, что Крым — это необычный полуостров. Эту территорию сейчас знает весь мир, особенно в политическом плане. На сегодня территория полуострова — это область России, которая находится в фокусе общественного мнения и оценочных суждений из-за событий, происходивших тут в 2014 году. Поэтому положение Крыма до воссоединения и после — это как раз показатели динамики развития нашего государства. Так что Крым, как лакмусовая бумага, которая показывает степень, уровень и темпы развития России в целом», — комментирует заявление Аксенова Андрей Кошкин.

    По словам военного аналитика, в настоящее время жители Украины могут наблюдать положительные изменения, которые произошли за последние три года. И это касается не только социальной сферы, но и военной инфраструктуры.

    «Думаю, уже можно говорить о том, что украинцы смотрят на то, как живут крымчане, сравнивают с собой и ругают официальный Киев за бездействие. В таком виде мы воочию можем наблюдать те же вложения в экономику, в социальную инфраструктуру, в военную инфраструктуру, которые делает Россия — это все находится в центре постоянных исследований Запада и не только», — продолжает Кошкин.

    Собеседник ФАН уверен, что все происходящее в Крыму оценивается также западными странами на масштабном, геополитическом уровне.

    Рогозин и Аксенов во время осмотра судостроительного завода

    «Таким образом, военная инфраструктура, которая втягивается в ОПК России — это такой же показатель, свидетельствующий о динамике развития региона. Он же влияет на экономическое и социальное благосостояние жителей полуострова, потому что восстанавливаются производства, которые Украина уничтожала на протяжении 23 лет, создаются рабочие места, осваиваются передовые технологии. Так что сегодня мы видим динамику мощнейшего рывка развития — это дистанция огромного размера и это видит и украинский народ, и российский народ, и народ стран западного мира. В перспективе, я больше чем уверен, Крым и дальше будет развиваться», — заключил Андрей Кошкин.

    Напомним, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и глава Крыма Сергей Аксенов на судоремонтном заводе «Залив» в Керчи приняли участие в торжественной церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 1991, заводской номер 803.

    «Залив» — судостроительный завод в Керчи, который является градообразующим предприятием в Керчи и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Аналогичное предприятие «Море», находящееся на восточном побережье Феодосийского залива, занимается выпуском судов на воздушной подушке и подводных крыльях различного назначения. 

    Автор: Сергей Чемеков
    #путин #россия #крым #аксенов #рогозин #кошкин
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