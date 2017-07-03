Автомобиль влетел в пешеходов на тротуаре в Осаке

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Токио, 3 июля. Сотрудники правоохранительных органов Японии выясняют обстоятельства ДТП в Осаке. Об этом сообщили японские СМИ.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции. Согласно предварительной информации, два автомобиля столкнулись на перекрестке. В результате одна из машин вылетела на тротуар, сбила нескольких пешеходов и врезалась в столб.

Как отметили полицейские, пять человек получили травмы.

Напомним, ранее стало известно о том, что три человека погибли в страшном ДТП в Тульской области.