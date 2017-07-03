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Путин обсудит на G20 проблемы Донбасса с Меркель и Макроном
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    Путин обсудит на G20 проблемы Донбасса с Меркель и Макроном

    17:20  3 Июля 2017  /обновлено: 17:20  03 Июля 2017
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    Путин обсудит на G20 проблемы Донбасса с Меркель и Макроном

    Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге на рабочем завтраке обсудит с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    При этом дипломат уточнил, что украинский президент Петр Порошенко не примет участие в переговорах, поскольку Украина не входит в число специально приглашенных стран на саммит G20.

    Ушаков также уточнил, что в ходе рабочего завтрака с двумя европейскими лидерами Путин обсудит проблемы «двадцатки», актуальные проблемы международной повестки дня. «В частности акцент имеется в виду сделать на урегулировании вокруг Украины», — сказал Ушаков.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #меркель #макрон
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