Путин обсудит на G20 проблемы Донбасса с Меркель и Макроном

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Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин 8 июля в Гамбурге на рабочем завтраке обсудит с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом дипломат уточнил, что украинский президент Петр Порошенко не примет участие в переговорах, поскольку Украина не входит в число специально приглашенных стран на саммит G20.

Ушаков также уточнил, что в ходе рабочего завтрака с двумя европейскими лидерами Путин обсудит проблемы «двадцатки», актуальные проблемы международной повестки дня. «В частности акцент имеется в виду сделать на урегулировании вокруг Украины», — сказал Ушаков.