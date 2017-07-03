ДНР обвинила Киев в похищениях и пытках мирных жителей Донбасса

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Донецк, 3 июля. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские силовики подвергают пыткам и издевательствам сторонников республики, что является прямым нарушением Женевской конвенции.

«Украинская сторона продолжает задерживать сторонников ДНР. За две недели к нам поступила информация об аресте 10 жителей ДНР, причем все они были задержаны сотрудниками СБУ на контрольно-пропускных пунктах», — пояснила Морозова.

Она также напомнила, что в начале июня был обнародован отчет Комитета по предотвращению пыток Совета Европы, который был составлен по итогам визита международных наблюдателей в украинские тюрьмы в Харькове, Киеве, Хмельницком и Одессе. Наблюдатели отмечают, что украинские силовики применяют пытки к задержанным сторонникам ДНР и ЛНР, чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным обвинениям.