Путин обсудит в Гамбурге с главами стран G20 борьбу с терроризмом

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин во время саммита стран «Группы двадцати» в Гамбурге обсудит проблемы борьбы с терроризмом и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.

Одним из первых мероприятий саммита G20 станет неформальное заседание глав государств и правительств стран «Группы двадцати». Его участники обсудят глобальные вызовы и угрозы, с которыми приходится сталкиваться человечеству в современном мире.

«Лидеры поговорят о проблемах борьбы с терроризмом и ситуации на Ближнем Востоке», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Ранее появилась информация, что на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге состоится первая личная встреча Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.