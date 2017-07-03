Путин и Трамп на G20 подробно обсудят перспективы двусторонних отношений

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Москва, 3 июля. «На полях» саммита «двадцатки» в Гамбурге состоится первая личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Центральной темой переговоров станут двусторонние отношения между двумя странами и перспективы их развития. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Саммит G20 будет проходить в немецком Гамбурге 7 и 8 июля. Точная дата встречи Путина и Трампа не называется.

Отмечается, что ранее президенты четыре раза общались по телефону — 14 ноября 2016 года, а также 28 января, 3 апреля и 2 мая текущего года.

Ожидается, что Путин и Трамп подробно обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей, которые в последние несколько лет значительно ухудшились.

«Российская сторона имеет в виду поставить вопрос о необходимости скорейшего урегулирования многочисленных раздражителей в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны, вероятно, обсудят тематику контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Отмечается, что Россия и США несут за ее поддержание особую ответственность, поскольку являются крупнейшими ядерными державами.