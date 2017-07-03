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Создателя Ice Bucket Challenge «похоронили» по ошибке
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    Создателя Ice Bucket Challenge «похоронили» по ошибке

    17:03  3 Июля 2017
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    Создателя Ice Bucket Challenge «похоронили» по ошибке

    Вашингтон, 3 июля. СМИ по ошибке «похоронили» создателя Ice Bucket Challenge Пита Фрейтса. Сообщение о его кончине распространил в своем Twitter журналист Майк Барник. Вскоре он удалил этот твит и извинился за «ошибку».

    Однако, как оказалось, состояние здоровья Фрейтса все же оставляет желать лучшего. Сейчас он находится в больнице Массачусетса. Его состояние врачи расценивают как тяжелое. Его близкие призвали молиться за него.
    Флешмоб Ice Bucket Challenge приобрел популярность летом 2014 года.

    Его участникам нужно вылить на себя ведро ледяной воды, передать эстафету троим новым участникам и перечислить 10 долларов в фонд ALS Association. Специалисты занимаются исследованием бокового амиотрофического склероза. Те, кто отказывается окатить себя ледяной водой, перечисляют в фонд 100 долларов.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    15:44  3 Июля 2017
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    Киев, 3 июля. После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    Пост Лукаш проиллюстрировала инфографикой, из которой следует, что со времени пребывания у власти правительства Николая Азарова стоимость коммунальных услуг (для примера взята однокомнатная квартира площадью около 40 кв. метров) повысилась более чем в 11 раз — со 116 грн до 1319 грн в месяц. При этом размер пенсий увеличился незначительно — с 1471 грн до 1700 грн. И если, например, в 2013 году оплата коммунальных услуг занимала долю в 8% в расходах пенсионера, то теперь старики на Украине вынуждены отдавать за коммуналку 77% пенсии. 

    Лукаш отметила, что пенсионеры представляют одну из наименее защищенных категорий украинцев, но киевские власти вместо того, чтобы помогать им, фактически идут по пути ликвидации пенсий, а вместе с ними заодно — и самих пенсионеров.  Экс-министр выражает опасение, что после грядущей пенсионной реформы многие просто не доживут до пенсии, а те, кто доживет, получат мизерные деньги. 

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    «И не говорите о субсидиях. Суммы субсидий будут уменьшаться, а количество людей, которые получают их, сокращаться», — подчеркнула Лукаш. 

    Программу правительства она иронично окрестила «Возврат к истокам».

    «Вода из речки, дрова — в печке. Пенсильванский уголек не каждый потянет», — отметила Лукаш.

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    При этом 1 июля было отменено госрегулирование цен на основные продукты питания; повышается стоимость общественного транспорта. Киевские власти называют это «европейскими реформами», однако по сути это «сокращение людей — избавление от балласта пенсионеров, уничтожение малоимущих и наглый грабеж всех нас», пишет Лукаш.

    «Это социальный геноцид», — резюмирует политик. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #жкх #пенсия #лукаш
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