Путин и Цзиньпин обсудят кризисы в Сирии и на Корейском полуострове

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин обсудит с главой КНР Си Цзиньпином кризисы в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове, заявили в пресс-службе Кремля.

Главы государств во время официального визита Цзиньпина в Москву обменяются мнениями по широкому кругу международных и региональных актуальных проблем.

«Близки или совпадают подходы двух стран по наиболее острым международным проблемам: сирийскому урегулированию и ситуации на Корейском полуострове, кризису на Украине, — обратили внимание в Кремле. — Успешно идет совместная работа в ООН, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати» и других международных форумах».

Ранее стало известно, что Путин и Цзиньпин подпишут соглашение о запуске вещания в КНР культурно­просветительского телеканала «Катюша».