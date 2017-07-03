В Киеве возмущены проведением в Москве выставки с артефактами из Крыма

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Киев, 3 июля. Украинская сторона планирует пожаловаться в ЮНЕСКО на открывшуюся в Москве выставку «Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства». Об этом заявили представители министерства культуры Украины.

Недовольство Киева вызвал тот факт, что в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина выставлены экспонаты из Крыма.

«В отдельную группу выделены «находки последних лет». Это свидетельствует о циничном нарушении не только суверенных прав нашего государства, но и положений международных актов», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центральный музей Тавриды готовит новую коллекцию артефактов.