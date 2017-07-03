В Сети завелся бесконечно мурлыкающий кот

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Москва, 3 июля. Саунд-дизайнер Стефан Пиджон покорил пользователей соцсетей сайтом Purrli с постоянным мурчаньем кота. Посетители портала могут сделать мурлыканье более «сонным», «счастливым», «расслабленным» и т.п. Для этого достаточно настроить громкость, частоту и тембр звука.

Как передает «Ридус», основой проекта стало созданное Пиджоном приложение Purr generator. Сам разработчик воспринимал сайт исключительно как развлечение, однако многие его посетители посчитали идею очень полезной. Некоторые пользователи признались, что прослушивание кошачьего мурчанья расслабляет и поднимает настроение. А кому-то эти звуки теперь заменяют музыку.