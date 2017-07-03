Путин и Абэ обсудят заключение мирного договора «на полях» саммита G20

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Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Гамбурге 7 июля. Политики обсудят широкий круг вопросов, включающих в себя реализацию договоренностей, достигнутых по итогам визита российского президента в Японию в 2016 году, а также перспективу заключения мирного договора. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Во время встречи «на полях» саммита G20 представители двух стран обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудят реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Путина в Японию 15-16 декабря 2016 года и российско-японского саммита в Москве 27 апреля. В частности, планируется рассмотреть меры по укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами.

Ожидается, что будет затронут вопрос заключения мирного договора. Россия готова продолжать переговоры на данную темы, однако необходимо создать в отношениях атмосферу доверия и сотрудничества.

«В этих целях необходимо наращивать всестороннее взаимодействие между двумя странами», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин и Абэ обсудят международную ситуацию, в первую очередь, на Корейском полуострове.