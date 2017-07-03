Ирак: смертник подорвался в лагере беженцев в провинции Анбар, есть жертвы

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Багдад, 3 июля. Не менее шести человек погибли, еще десять пострадали в результате взрыва в лагере для беженцев в центральной части Ирака.

Как стало известно, в лагере к западу от города Рамади в провинции Анбар подорвался террорист-смертник.

В свою очередь, телеканал Al Arabiya сообщает, что жертвами взрыва стали 14 человек.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что в регионе Идлиб в Сирии был уничтожен один из главарей террористической группировки «Исламское государство»* (организация, запрещенная в РФ) Лавдрим Мухаджери.

* Организация запрещена на территории РФ.