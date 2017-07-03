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Пешки против короля: Порошенко не разгонит Раду даже с бронетехникой
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    Пешки против короля: Порошенко не разгонит Раду даже с бронетехникой

    18:55  3 Июля 2017
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    Пешки против короля: «шоколадный» Порошенко не разгонит Раду даже с бронетехникой

    В Киеве объяснили, зачем к стенам Верховной рады Украины была пригнана бронетехника. Как сообщила руководитель пресс-службы аппарата парламента Ирина Кармелюк, у здания парламента организована выставка по случаю 20-летия Хартии Украина — НАТО. Несмотря на официальное заявления представителя парламента, ряд украинских экспертов считает, что наличие бронетехники таит в себе иной смысл — президент Петр Порошенко готовится разогнать парламент из-за нарастающих разногласий.

    Экс-депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей признался, что у Порошенко вряд ли хватит сил на разгон Рады.

    «Есть ли опасения, что может случиться очередной вооруженный переворот? К сожалению, есть. Сам парламент сегодня находится в такой ситуации, когда депутаты хотят пойти на досрочные выборы президента. А у общества претензий к лидеру, который не выполнил данных народу обещаний, гораздо больше, нежели к депутатам Рады. Парламент не против провернуть отставку Порошенко без соблюдения конституционных норм, как было в 2014 году с бывшим президентом Виктором Януковичем. Прецедент уже заложен, осталось дождаться этого дня. Порошенко нужно убирать, Украина его не выдержит, — комментирует для ФАН Владимир Олейник.

    Собеседник ФАН вспомнил, что под предлогом некой репетиции осенью 2014 года к зданию Верховного совета Украины также пригнали военную технику.

    «Есть ли опасения, что может случиться очередной вооруженный переворот? К сожалению, есть»

    «Причем бронетехника заезжала в закрытый парламентский дворик, он очень маленький и, единственное, что там находится, это снегоуборочная техника. Даже депутатские автомобили там не оставляют. Тогда сказали, что это репетиция. Непонятно, что за репетиция и зачем она. Если речь бы шла о смотре техники, для этого есть полигон или открытая большая площадка недалеко от здания совета. Тогда сложилось впечатление, что отрабатывали маневры, как быстро в столь маленький двор загнать военную технику», — говорит экс-депутат Рады Олейник.

    О теории заговора после первых сообщений о присутствии у здания Рады бронетехники заговорил украинский политолог Олег Соскин. В интервью одному из СМИ он рассказал, что команда президента прекрасно понимает, что уже не может справляться с депутатами Рады. Кроме того, с ряда парламентариев хотят снять неприкосновенность, что положит начало расправы над Радой. Соскин также добавил, что Порошенко боится, что парламент заблокирует его решение.

    «Сегодня налицо открытый конфликт между законодательной властью и президентом, — говорит Соскин. — Президент может пойти по стопам президента Венесуэлы Николаса Мадуро».

    «Вряд ли у Порошенко есть реальный план по разгону Верховной рады. Согласно данным последних соцопросов, если будут досрочные выборы в Раду, то «Блок Петра Порошенко» и все, кто ассоциируется с правительством, получат меньше голосов, чем есть на данный момент. Для Порошенко разгонять Раду — себе дороже, — комментирует для ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. — Кроме того, такое решение было бы воспринято народом и политическими кругами очень негативно, даже несмотря на то, что и Порошенко, и Рада фактически остались без поддержки населения страны. Тем не менее, Рада ассоциируется у людей, с демократическими институтами, за которые стоял Майдан. Если президент, который пришел к власти на волне Майдана, разгонит парламент, который был избран досрочно, это разрушает идею европейского выбора».

    Даже если у Порошенко есть план по роспуску Рады, вряд ли ему хватит на это сил и средств

    Даже если у Порошенко есть план по роспуску Рады, вряд ли ему хватит на это сил и средств. Министр обороны Украины Степан Полторак и глава МВД Арсен Аваков не являются большими поклонниками действующего президента. Если Полторак предпочитает отмалчиваться, то между Порошенко и Аваковым развернулась настоящая война.

    «Силовые структуры, которые могли бы разогнать парламент, курирует министр внутренних дел Арсен Аваков. Он бы не стоял в стороне, если бы президент решил использовать силы министерства в своих целях», — резюмирует Бышок.

    В итоге получается, что если рассматривать битву гаранта украинской конституции и народных избранников, то Порошенко со своим рейтингом непопулярности и отсутствием ресурсов проигрывает по всем статьям.

    Автор: Алиса Яковлева
    #киев #украина #порошенко #янукович #аваков #рада #мадуро #полторак #олейник #соскин #бронетехника #госпереворот
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