Путин встретится с президентом Южной Кореи «на полях» саммита G20 в Гамбурге

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Москва, 3 июля. Беседа между президентом России Владимиром Путиным и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоится «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Лидеры России и Республики Корея встретятся 7 июля. Это будет первая личная встреча глав двух государств — до этого они общались по телефону 12 мая, через три дня после избрания Мун Чжэ Ина президентом Южной Кореи.

Путин и его южнокорейский коллега обсудят перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по основным проблемам мировой политики, в том числе ситуации на корейском полуострове.

Южная Корея является одним из ведущих внешнеторговых партнеров России — в 2016 году товарооборот между странами превысил 15 млрд долларов. Ключевыми сферами сотрудничества являются автомобиле- и судостроение, ядерная энергетика, информационные технологии и связь и т.д. Действует Российско-Корейская Совместная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.