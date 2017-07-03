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Политика
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Украина
Образование по-украински: секс, безвиз, «герои АТО» и страшилки Стивена Кинга
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    Образование по-украински: секс, безвиз, «герои АТО» и страшилки Стивена Кинга

    16:51  3 Июля 2017
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    Образование по-украински: секс, безвиз, «герои АТО» и страшилки Стивена Кинга

    Министерство образования и науки Украины (МОН) обнародовало поистине «революционный» документ. По специальному приказу ведомства в учебные программы десятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ по всей стране будут введены «современные темы, отвечающие требованиям патриотизма, европейской интеграции и политических реформ Киева».

    В списке упомянутых тем — изучение биографий погибших в Донбассе бойцов добровольческих батальонов, азы американского футбола и бейсбола, а также бизнес-проекты одного из основателей компании Apple Стива Джобса. Отдельным пунктом, который наверняка сможет повлиять на оценки школьников на выпускных экзаменах по мировой литературе, является творчество «короля ужасов» Стивена Кинга. Нововведение МОН уже вызвало протесты квалифицированных украинских педагогов и непонимание в среде западных преподавателей. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

    Творчество Кинга в школьной программе по литературе — далеко не самая оригинальная «инновация» местных чиновников. Педагогам предписывается внести в план занятий учеников 11 класса сомнительное по содержанию с точки зрения литературоведов и не менее сомнительное по контенту с точки зрения психологов скандальное сочинение писательницы Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса».

    Своеобразным «коньком» МОН стала реформа школьного трудового обучения

    «Не хочу давать личностную оценку такому произведению, но уверен, что обсуждать его нужно, но — на внеклассных занятиях, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН учитель из Черниговской области Станислав Тоцкий. — Министерство явно хочет выслужиться перед кабмином, заявляя, что «гендерная толерантность и сексуальная культура» на Украине отныне преподается даже ученикам. Только две эти тенденции к литературе не имеют никакого отношения».

    Своеобразным «коньком» МОН стала реформа школьного трудового обучения. Ранее исключенный из программы старших классов предмет получил новое название — «Технологии». На осовремененных уроках труда юношам и девушкам будут рассказывать о принципах предпринимательства, деталях агробизнеса, а также швейного дела.

    «Не могу понять, зачем это нужно ученикам одиннадцатых классов, давно определившимся с выбором профессии, — отмечает представитель общественной организации «Выбор — 2017» Нина Руденко. — Складывается вполне оправданное впечатление, что после массовых увольнений учителей профильное министерство пытается восполнить пробелы в образовании детей путем заполнения освободившихся часов совершенно ненужными потенциальной аудитории уроками».

    По всей видимости, «крайне нужными уроками» в Киеве посчитали целый курс «Украина и мир». В его рамках школьников обяжут учить наизусть некоторые положения «Соглашения об ассоциации» украинских властей и ЕС. Более 200 параграфов, разработанных при посредничестве команды Петра Порошенко, образно выражаясь, дают странную картину присутствия «незалежной» в объединенной Европе.

    «Крайне нужными уроками» в Киеве посчитали целый курс «Украина и мир»

    «Украина является частью Европейского союза, Крым аннексирован Россией, а участники боевых действий в Донбассе — герои, которые каждый день страдают от нападений «сепаратистов», — цитирует корреспонденту ФАН новое учебное пособие активист Международной организации преподавателей колледжей Юбер Алино. — К этому можно добавить предложенные МОН темы о «безвизовом режиме», которыми теперь начнут «кормить» старшеклассников. Нашим украинским коллегам следует сосредоточиться не на патриотической риторике, а на реальности. Реальности, которая позволит подрастающему поколению создать собственное мнение о том, что сейчас происходит на Украине».

    А происходит вот что. Экс-министр культуры Украины Леонид Новохатько в интервью местным журналистам заявил буквально следующее: «Не думаю, что включать события новейшей истории в школьную программу сейчас правильно». По его словам, это рано или поздно обернется для страны трагедией.

    Автор: Леонид Андросов
    #украина #безвиз #образование
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    15:44  3 Июля 2017
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    Киев, 3 июля. После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    Пост Лукаш проиллюстрировала инфографикой, из которой следует, что со времени пребывания у власти правительства Николая Азарова стоимость коммунальных услуг (для примера взята однокомнатная квартира площадью около 40 кв. метров) повысилась более чем в 11 раз — со 116 грн до 1319 грн в месяц. При этом размер пенсий увеличился незначительно — с 1471 грн до 1700 грн. И если, например, в 2013 году оплата коммунальных услуг занимала долю в 8% в расходах пенсионера, то теперь старики на Украине вынуждены отдавать за коммуналку 77% пенсии. 

    Лукаш отметила, что пенсионеры представляют одну из наименее защищенных категорий украинцев, но киевские власти вместо того, чтобы помогать им, фактически идут по пути ликвидации пенсий, а вместе с ними заодно — и самих пенсионеров.  Экс-министр выражает опасение, что после грядущей пенсионной реформы многие просто не доживут до пенсии, а те, кто доживет, получат мизерные деньги. 

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    «И не говорите о субсидиях. Суммы субсидий будут уменьшаться, а количество людей, которые получают их, сокращаться», — подчеркнула Лукаш. 

    Программу правительства она иронично окрестила «Возврат к истокам».

    «Вода из речки, дрова — в печке. Пенсильванский уголек не каждый потянет», — отметила Лукаш.

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    При этом 1 июля было отменено госрегулирование цен на основные продукты питания; повышается стоимость общественного транспорта. Киевские власти называют это «европейскими реформами», однако по сути это «сокращение людей — избавление от балласта пенсионеров, уничтожение малоимущих и наглый грабеж всех нас», пишет Лукаш.

    «Это социальный геноцид», — резюмирует политик. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #жкх #пенсия #лукаш
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