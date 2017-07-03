Образование по-украински: секс, безвиз, «герои АТО» и страшилки Стивена Кинга

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Министерство образования и науки Украины (МОН) обнародовало поистине «революционный» документ. По специальному приказу ведомства в учебные программы десятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ по всей стране будут введены «современные темы, отвечающие требованиям патриотизма, европейской интеграции и политических реформ Киева».

В списке упомянутых тем — изучение биографий погибших в Донбассе бойцов добровольческих батальонов, азы американского футбола и бейсбола, а также бизнес-проекты одного из основателей компании Apple Стива Джобса. Отдельным пунктом, который наверняка сможет повлиять на оценки школьников на выпускных экзаменах по мировой литературе, является творчество «короля ужасов» Стивена Кинга. Нововведение МОН уже вызвало протесты квалифицированных украинских педагогов и непонимание в среде западных преподавателей. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Творчество Кинга в школьной программе по литературе — далеко не самая оригинальная «инновация» местных чиновников. Педагогам предписывается внести в план занятий учеников 11 класса сомнительное по содержанию с точки зрения литературоведов и не менее сомнительное по контенту с точки зрения психологов скандальное сочинение писательницы Оксаны Забужко «Полевые исследования украинского секса».

«Не хочу давать личностную оценку такому произведению, но уверен, что обсуждать его нужно, но — на внеклассных занятиях, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН учитель из Черниговской области Станислав Тоцкий. — Министерство явно хочет выслужиться перед кабмином, заявляя, что «гендерная толерантность и сексуальная культура» на Украине отныне преподается даже ученикам. Только две эти тенденции к литературе не имеют никакого отношения».

Своеобразным «коньком» МОН стала реформа школьного трудового обучения. Ранее исключенный из программы старших классов предмет получил новое название — «Технологии». На осовремененных уроках труда юношам и девушкам будут рассказывать о принципах предпринимательства, деталях агробизнеса, а также швейного дела.

«Не могу понять, зачем это нужно ученикам одиннадцатых классов, давно определившимся с выбором профессии, — отмечает представитель общественной организации «Выбор — 2017» Нина Руденко. — Складывается вполне оправданное впечатление, что после массовых увольнений учителей профильное министерство пытается восполнить пробелы в образовании детей путем заполнения освободившихся часов совершенно ненужными потенциальной аудитории уроками».

По всей видимости, «крайне нужными уроками» в Киеве посчитали целый курс «Украина и мир». В его рамках школьников обяжут учить наизусть некоторые положения «Соглашения об ассоциации» украинских властей и ЕС. Более 200 параграфов, разработанных при посредничестве команды Петра Порошенко, образно выражаясь, дают странную картину присутствия «незалежной» в объединенной Европе.

«Украина является частью Европейского союза, Крым аннексирован Россией, а участники боевых действий в Донбассе — герои, которые каждый день страдают от нападений «сепаратистов», — цитирует корреспонденту ФАН новое учебное пособие активист Международной организации преподавателей колледжей Юбер Алино. — К этому можно добавить предложенные МОН темы о «безвизовом режиме», которыми теперь начнут «кормить» старшеклассников. Нашим украинским коллегам следует сосредоточиться не на патриотической риторике, а на реальности. Реальности, которая позволит подрастающему поколению создать собственное мнение о том, что сейчас происходит на Украине».

А происходит вот что. Экс-министр культуры Украины Леонид Новохатько в интервью местным журналистам заявил буквально следующее: «Не думаю, что включать события новейшей истории в школьную программу сейчас правильно». По его словам, это рано или поздно обернется для страны трагедией.