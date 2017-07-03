Россияне назвали прямую линию с Путиным самым ярким событием июня

В Избранное

Москва, 3 июля. Более трети россиян назвали прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным самым запомнившимся событием месяца. Об этом заявили 39% наших сограждан. Еще 25% участников нового опроса «Левада-Центра» сообщили, что самым запоминающимся для них стал ураган в Москве, а на третьем месте оказалось аномально холодное лето. О нем вспомнили 23% респондентов.

Как уточняет «Интерфакс», в первую пятерку самых запомнившихся событий также попал рост цен и обесценивание денег. О них социологам рассказали 22% наших земляков, еще 19% сообщили о смертельном ДТП в Балашихе, жертвой которого стал маленький мальчик, в крови которого был найден алкоголь.

17% участников опроса отметили празднование Дня России 12 июня. 15% заявили о вооруженных столкновениях в Донбассе. 13% сообщили за Кубок конфедераций по футболу. На один процент меньше респондентов, всего 12%, рассказали, что более всего им запомнилось празднование 9 мая.

