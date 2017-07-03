Путин готов обсудить с Трампом Сирию, Донбасс и борьбу с терроризмом

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Москва, 3 июля. Украина, Сирия и международный терроризм могут стать темами встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, также существуют другие темы, которые Москва готова обсудить.

«Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины», — сказал он.

Как отметил Ушаков, в первую очередь лидерам двух стран следует обсуждать проблему международного терроризма, так как ее нельзя осилить без сотрудничества России и США.

Ушаков добавил, что Москва также готова обсуждать двусторонние отношения.

«Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев», — заключил он.

Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что программа пребывания Владимира Путина в Гамбурге пока не сформирована полностью.