США пошли на серьезную уступку России по Сирии — американские СМИ

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Вашингтон, 3 июля. Судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить российский лидер Владимир Путин. Такое заявление якобы сделал глава Госдепа США Рекс Тиллерсон во время закрытой встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем, сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванный дипломатический источник.

Как указывает издание, заявления подобного рода, скорее всего, были призваны показать, что действия США в Сирии направлены не на ослабление Асада, а на решение тактических задач. Кроме того, США отошли от принципов Женевского процесса, которые предполагали в числе прочего и уход Асада с поста президента Сирии.

Впрочем, в Горсдепе эту информацию официально не подтвердили — никаких комментариев относительно «личной дискуссии» Трампа и Гуттереша они изданию не предоставили.

EXCLUSIVE: In closed door meeting with UN chief, Tillerson says US will let Russia decide Assads fate https://t.co/Kzt5u9HoZL w/ @columlynch — Robbie Gramer (@RobbieGramer) July 3, 2017

Российская сторона неоднократно отмечала, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Судьбу Сирии, в том числе и то, кто будет ее президентом, может решить только сам сирийский народ посредством демократического голосования. Российская операция в Сирии не несет никаких внешнеполитических задач, кроме ликвидации террористов «Исламского государства»* (запрещено в России).

Стоит также отметить, что именно американская сторона неоднократно высказывала протесты против Башара Асада: около трех месяцев назад сам Тиллерсон призывал Асада покинуть свой пост из-за звучащих в его адрес обвинений в использовании химического оружия.

* Организация запрещена на территории РФ.