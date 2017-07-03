В Минтруде РФ разъяснили особенности подписанного Путиным закона о труде подростков

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Москва, 3 июля. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об условиях труда для подростков предполагает заключение договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет, заявили в Минтруде России.

Подросток в возрасте от 14 до 15 лет в день может работать не более четырех часов, отмечается в документе.

«Ранее продолжительность рабочей смены была прописана только для лиц от 15 до 16 лет и от 16 до 18 лет», — пояснили в ведомстве.

С подростком заключается трудовой договор. Несовершеннолетний может быть задействован в легком труде, который не причиняет вред здоровью.

«А также сделано прямое указание на возможность трудоустройства лиц, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленных из указанной организации, но с уточнением, что они при этом продолжают получать общее образование в иной форме обучения», — констатировали в министерстве.

Закон, подписанный Путиным, вступает в силу с 11 июля текущего года, передает РИА Новости.