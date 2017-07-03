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Действия ВКС РФ в Сирии обеспечили рост контрактов на вооружение
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    Действия ВКС РФ в Сирии обеспечили рост контрактов на вооружение

    15:58  3 Июля 2017
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    Действия ВКС РФ в Сирии обеспечили рост контрактов на вооружение

    Москва, 3 июля. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил действия летчиков ВКС РФ в Сирии.

    Дмитрий Рогозин в своем сообщении отметил, что лучшим критерием эффективности систем вооружения является его боевое применение. Международные оружейные выставки не могут показать все преимущества боевой техники. Действия российских летчиков в Сирийской арабской республике показали все достоинства отечественной военной авиации.

    Это привело к резкому росту иностранных контрактов на закупку российских систем поражения, авиации и других видов вооружения. Рогозин подчеркнул, что военно-промышленный комплекс  России обеспечивает флот и армию хорошим оружием.

    Действия ВКС РФ в Сирии обеспечили рост контрактов на вооружение

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дмитрий рогозин #впк
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    15:44  3 Июля 2017
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    Киев, 3 июля. После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    Пост Лукаш проиллюстрировала инфографикой, из которой следует, что со времени пребывания у власти правительства Николая Азарова стоимость коммунальных услуг (для примера взята однокомнатная квартира площадью около 40 кв. метров) повысилась более чем в 11 раз — со 116 грн до 1319 грн в месяц. При этом размер пенсий увеличился незначительно — с 1471 грн до 1700 грн. И если, например, в 2013 году оплата коммунальных услуг занимала долю в 8% в расходах пенсионера, то теперь старики на Украине вынуждены отдавать за коммуналку 77% пенсии. 

    Лукаш отметила, что пенсионеры представляют одну из наименее защищенных категорий украинцев, но киевские власти вместо того, чтобы помогать им, фактически идут по пути ликвидации пенсий, а вместе с ними заодно — и самих пенсионеров.  Экс-министр выражает опасение, что после грядущей пенсионной реформы многие просто не доживут до пенсии, а те, кто доживет, получат мизерные деньги. 

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    «И не говорите о субсидиях. Суммы субсидий будут уменьшаться, а количество людей, которые получают их, сокращаться», — подчеркнула Лукаш. 

    Программу правительства она иронично окрестила «Возврат к истокам».

    «Вода из речки, дрова — в печке. Пенсильванский уголек не каждый потянет», — отметила Лукаш.

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    При этом 1 июля было отменено госрегулирование цен на основные продукты питания; повышается стоимость общественного транспорта. Киевские власти называют это «европейскими реформами», однако по сути это «сокращение людей — избавление от балласта пенсионеров, уничтожение малоимущих и наглый грабеж всех нас», пишет Лукаш.

    «Это социальный геноцид», — резюмирует политик. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #жкх #пенсия #лукаш
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