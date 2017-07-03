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Митю Фомина прочат в участники «Евровидения» от России
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    Митю Фомина прочат в участники «Евровидения» от России

    16:27  3 Июля 2017  /обновлено: 17:00  03 Июля 2017
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    Митю Фомина прочат в участники «Евровидении» от России

    Российский певец и автор песен, режиссер, телеведущий, продюсер Митя Фомин во время проходившего во Львове музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest заявил, что Крым — это территория России. Возможно, Фомину стоит доверить представлять нашу страну на «Евровидении», считает известный российский блогер.

    Отвечая на вопрос журналистки, не боится ли он запрета на въезд на территорию Украины после гастролей в Крыму, Митя Фомин произнес следующее: «Певец — как птица — волен петь там, куда он прилетает». При этом певец отметил, что «по факту Крым — это российская территория».

    «Я всегда говорил, что музыка не имеет границ — я ездил в Крым и в прошлом, — отметил Фомин. — Певец — как птица, он будет петь, даже, если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает».

    Фомин подчеркнул, что на Украине у него много друзей, и что он «голубь мира», поэтому его не надо запрещать. Хотя, по признанию исполнителя, он достаточно частый гость в Крыму, при этом нередко гастролирует на Украине, в частности, недавно он выступал в Одессе.

    После заявления Фомина в его адрес полились тысячи проклятий от украинской аудитории. Главное требование было — внести российского исполнителя во всевозможные черные списки, чтобы отлучить его от украинской сцены. Напомним, Украина так уже поступила в отношении десятков артистов из России, посетивших Крым без согласования с официальным Киевом.

    В России, наоборот, заявление экс-участника популярного в 1990-е годы коллектива Ні-Fi, лауреата многих музыкальных премий было воспринято крайне позитивно. О скромном фрагменте интервью с Митей Фоминым, промелькнувшем на украинском канале «1+1», написали ведущие российские СМИ, довольно бурной оказалась и реакция соцсетей.

    После заявления Фомина в его адрес полились тысячи проклятий от украинской аудитории

    Известный российский блогер Вадим Манукян, которому тема Крыма очень близка, также отозвался на инцидент.

    «Помнится, еще весной, во время скандальных разборок из-за «Евровидения» я призывал всех наших звезд шоу-бизнеса открыто высказываться на тему Крыма, без стеснения написать, что они бывают в российском Крыму, — отметил Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но Митя Фомин пошел куда дальше. Он, находясь во Львове, не только не побоялся признаться, что регулярно бывает в Крыму с гастролями. На провокационный вопрос украинской телеведущей «Чей Крым?» он ответил, что это, безусловно, российская территория. Телеведущая, надо сказать, не смогла скрыть своего удивления, услышав дерзкий ответ российского певца».

    По словам Вадима Манукяна, артиста ожидаемо стали поливать грязью на Украине, и, скорее всего, теперь гастроли в «незалежной» Фомину долго еще не светят. Тем не менее, заявление Мити Фомина стало знаковым, считает блогер.

    «Мне пришлось прочитать большое количество негативных комментариев под видеозаписью с Фоминым на сайте украинского канала, — отметил собеседник ФАН. — В адрес российского исполнителя неслись потоки ругани. Но уже очевидно — заявление Мити Фомина станет знаковым. Это нужно было услышать, прежде всего, тем украинцам, которые все еще любят поговорить на тему, кому принадлежит Крым, хотя это уже давно всем и так ясно. Крым — это Россия. А украинцам пора стать реалистами. Сколько бы Порошенко ни произносил слово «сахар» — слаще украинцам от этого уже не становится!».

    По словам блогера, возможно, имеет смысл подумать о том, что именно Фомин мог бы представить нашу страну на конкурсе «Евровидение», если не в будущем году (эта честь заранее закреплена за Юлией Самойловой), то через год.

    Именно Фомин мог бы представить нашу страну на конкурсе «Евровидение»

    «Митя Фомин очень давно хочет поехать на «Евровидение». Быть может, в 2019 году Константин Эрнст и почтеннейшая комиссия рассмотрят его кандидатуру на участие в этом конкурсе от России? Это было бы справедливо! А крымчане пусть его искупают в овациях, когда он в следующий раз приедет в Крым с гастролями», — отметил Манукян.

    Напомним, «Евровидение — 2017» оказалось фактически превращено и один большой скандал из-за того, что хозяйка конкурса — Украина закрыла въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой. Причина — все тот же Крым, в котором Юля побывала, спев на большом концерте в 2015 году. При этом украинское «правосудие» показало какую-то циничную избирательность — представителю Болгарии (тоже, кстати, российскому певцу, который также побывал в Крыму после воссоединения полуострова с Россией) въезд разрешили, а Самойлову оставили за бортом, не постеснявшись публично унизить певицу с ограниченными физическими возможностями. Видимо, в Киеве трезво рассудили, что Самойлова, благодаря не только обаянию и таланту, но и мужеству имеет все шансы стать победительницей, а этого в Киеве допустить уж никак не могли.

    Автор: Ирина Петрова
    #крым #евровидение #фомин #самойлова #манукян
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    15:44  3 Июля 2017
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    Киев, 3 июля. После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    Пост Лукаш проиллюстрировала инфографикой, из которой следует, что со времени пребывания у власти правительства Николая Азарова стоимость коммунальных услуг (для примера взята однокомнатная квартира площадью около 40 кв. метров) повысилась более чем в 11 раз — со 116 грн до 1319 грн в месяц. При этом размер пенсий увеличился незначительно — с 1471 грн до 1700 грн. И если, например, в 2013 году оплата коммунальных услуг занимала долю в 8% в расходах пенсионера, то теперь старики на Украине вынуждены отдавать за коммуналку 77% пенсии. 

    Лукаш отметила, что пенсионеры представляют одну из наименее защищенных категорий украинцев, но киевские власти вместо того, чтобы помогать им, фактически идут по пути ликвидации пенсий, а вместе с ними заодно — и самих пенсионеров.  Экс-министр выражает опасение, что после грядущей пенсионной реформы многие просто не доживут до пенсии, а те, кто доживет, получат мизерные деньги. 

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    «И не говорите о субсидиях. Суммы субсидий будут уменьшаться, а количество людей, которые получают их, сокращаться», — подчеркнула Лукаш. 

    Программу правительства она иронично окрестила «Возврат к истокам».

    «Вода из речки, дрова — в печке. Пенсильванский уголек не каждый потянет», — отметила Лукаш.

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    При этом 1 июля было отменено госрегулирование цен на основные продукты питания; повышается стоимость общественного транспорта. Киевские власти называют это «европейскими реформами», однако по сути это «сокращение людей — избавление от балласта пенсионеров, уничтожение малоимущих и наглый грабеж всех нас», пишет Лукаш.

    «Это социальный геноцид», — резюмирует политик. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #жкх #пенсия #лукаш
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