МВД опровергло передачу в суд дела о гибели «пьяного» мальчика в ДТП

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Москва, 3 июля. Резонансное дело о гибели шестилетнего ребенка в ДТП в подмосковной Балашихе пока не было направлено в суд. Об этом заявила глава пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

«В настоящее время проходит процедура ознакомления сторон с материалами дела», – уточняется на сайте ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении сбившей мальчика женщины завершено.

23 апреля в Балашихе женщина за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Судебно-медицинская экспертиза показала наличие 2,7 промилле алкоголя в крови погибшего, однако его семья и многие эксперты отказались верить ее результатам. Автотехническая экспертиза показала, что Ольга Алисова могла избежать ДТП.