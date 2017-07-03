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Космические инвестиции: стоит ли покупать недвижимость на экзопланетах
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    Космические инвестиции: стоит ли покупать недвижимость на экзопланетах

    16:36  3 Июля 2017
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    Экзопланета

    ‍Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета (Кембридж, штат Массачусетс, США — прим. ред.) Абрахам Лоэб выпустил публикацию, в которой рассказал о плюсах покупки недвижимости на других планетах. Статья американского научного деятеля опубликована на сайте arXiv.org. Но все это выглядит, мягко говоря, глупо, считает российский астроном Николай Лагин.

    «Я советую своим состоятельным друзьям покупать недвижимость на Proxima b, поскольку ее цена, скорее всего, резко вырастет в будущем», — заявил американский специалист в области теоретической астрофизики.

    Лоэб уверен, что материнская звезда открытой не так давно экзопланеты Proxima b Проксима Центавра, а также подобные ей светила якобы «обеспечивают отличные перспективы для жизни в отдаленном будущем». Ученый напоминает, что стоимость недвижимости на других планетах резко возрастет после того, как Солнце — звезда нашей системы, умрет и «превратится в холодный белый карлик».

    «Сейчас эти заявления звучат довольно смешно, если не сказать бредово, поскольку не известно, когда человечество сможет освоить технологии межзвездного перемещения. А я напомню, что расстояние от Земли до звезды Проксима Центавра составляет 4,2 световых года, то есть свету, который движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, понадобится как минимум четыре года для того, чтобы долететь до этого светила. А сколько до этой звезды будет лететь созданный человеком космический корабль?» — задается вопросом российский специалист.

    Собеседник ФАН напоминает об американском автоматическом зонде «Вояджер-1», который на протяжении вот уже 40 лет исследует Солнечную систему и только к 1 июня 2017 года сумел преодолеть ее границы, включая пояс Койпера.

    Автоматическая станция «Вояджер-1»

    «В настоящее время «Вояджер» преодолел расстояние в 140 астрономических единиц — это расстояние свет проходит почти за 20 часов. Очень маленькая дистанция. Но и это только первая часть вопроса — мало просто добраться, необходимо довезти до экзопланеты необходимое оборудование для создания первого поселения, которое будет развиваться и впоследствии превратится в полноценную колонию Земли. Что тоже очень трудно. Кстати, Солнце станет белым карликом только через 7 миллиардов лет», — поясняет эксперт.

    Кроме того, Абрахам Лоэб также считает систему TRAPPIST-1 весьма перспективной, так как она содержит три экзопланеты, находящиеся в так называемой зоне обитаемости — условной области космического пространства, в которой вода на планетах находится в жидком виде.

    «Эта система вообще находится на расстоянии в 40 световых лет. Про нее можно забыть на очень и очень долгое время. Что касается трех экзопланет, то, по-моему, только одна из них более-менее соответствует привычным для человека характеристикам по температуре и остальным параметрам. Однако проблема в том, что из-за приливных сил, планета всегда повернута к своей звезде одной стороной, что несколько неудобно», — объясняет Лагин.

    Российский астроном объясняет громкое заявление американского коллеги мечтательностью.

    Участок на Луне

    «Вся эта ситуация мне напоминает аферы по продаже участков на Луне. А я напомню, продавать, отдавать, дарить и захватывать какие-либо объекты в космическом пространстве запрещено специальной резолюцией генеральной ассамблеи Управления по вопросам космического пространства ООН. Никто не имеет права распоряжаться космическими объектами путем провозглашения на них своего суверенитета, даже государства Земли. Однако некоторые люди умудрялись сколотить на этом состояние. Но я считаю, что покупать недвижимость на других планетах — глупо», — заключил российский эксперт.

    Напомним, об обнаружении ближайшей к нашей звезде землеподобной экзопланеты Proxima b стало известно 24 августа прошлого года. Космическое тело вращается вокруг материнского светила Проксимы Центавра по почти круговой орбите на расстоянии 0,05 астрономической единицы или 7,5 миллиона километров. При этом год на планете длится около 11 земных суток. Небесное тело примерно в 1,3 раза тяжелее Земли, а средняя температура его поверхности близка к нулю градусов Цельсия — это всего на 10 градусов ниже, чем у Земли.

    Звезда TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39,5 светового года от Солнца в созвездии Водолея. На поверхности трех из семи экзопланет, вращающихся вокруг светила, может существовать вода в жидком состоянии.

    Автор: Сергей Гагарин
    #космос #планета #trappist-1 #proxima b
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    15:44  3 Июля 2017
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    Киев, 3 июля. После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    Пост Лукаш проиллюстрировала инфографикой, из которой следует, что со времени пребывания у власти правительства Николая Азарова стоимость коммунальных услуг (для примера взята однокомнатная квартира площадью около 40 кв. метров) повысилась более чем в 11 раз — со 116 грн до 1319 грн в месяц. При этом размер пенсий увеличился незначительно — с 1471 грн до 1700 грн. И если, например, в 2013 году оплата коммунальных услуг занимала долю в 8% в расходах пенсионера, то теперь старики на Украине вынуждены отдавать за коммуналку 77% пенсии. 

    Лукаш отметила, что пенсионеры представляют одну из наименее защищенных категорий украинцев, но киевские власти вместо того, чтобы помогать им, фактически идут по пути ликвидации пенсий, а вместе с ними заодно — и самих пенсионеров.  Экс-министр выражает опасение, что после грядущей пенсионной реформы многие просто не доживут до пенсии, а те, кто доживет, получат мизерные деньги. 

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    «И не говорите о субсидиях. Суммы субсидий будут уменьшаться, а количество людей, которые получают их, сокращаться», — подчеркнула Лукаш. 

    Программу правительства она иронично окрестила «Возврат к истокам».

    «Вода из речки, дрова — в печке. Пенсильванский уголек не каждый потянет», — отметила Лукаш.

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    При этом 1 июля было отменено госрегулирование цен на основные продукты питания; повышается стоимость общественного транспорта. Киевские власти называют это «европейскими реформами», однако по сути это «сокращение людей — избавление от балласта пенсионеров, уничтожение малоимущих и наглый грабеж всех нас», пишет Лукаш.

    «Это социальный геноцид», — резюмирует политик. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #жкх #пенсия #лукаш
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