Оператор из Уфы рассказал о знакомых кадрах в фильме Стоуна

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Уфа, 4 июля. Оператор из Уфы Владимир Жилко с удивлением обнаружил свои кадры в фильме американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». По мнению Жилко, постановщик нарушил авторские права.

Специализирующийся на аэросъемке оператор написал на своей странице в Instagram, что на 33-й минуте 41-й секунде и на 48-й минуте 45-й секунде в кадре появилась мечеть Ляля-Тюльпан.

«Но как бы это ни было круто, эти кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении», — отметил автор поста.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что документальный цикл Стоуна о президенте РФ Владимире Путине посмотрели почти треть респондентов. В ходе исследования было опрошено 1,5 тыс. человек в 104 населенных пунктах страны.