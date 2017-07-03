Иран заплатит $1,5 тысячи автору лучшей карикатуры на Трампа

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Тегеран, 3 июля. Власти Ирана организовали международный конкурс карикатур на президента США Дональда Трампа, получивший название «Трампизм».

В ходе конкурса было рассмотрено 1,6 тыс. работ из 75 стран мира, однако призовой фонд в размере 1,5 тыс. долларов достался иранскому карикатуристу Хади Асади, который изобразил американского лидера в пиджаке из долларов и горящими волосами, пишет израильское издание Haaretz.

Отметим, что логотипом конкурса стала буква «Т», вписанная в белый кружок на красном фоне, которая внешне напоминает фашистский символ.