Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

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Сирия, 3 июля. В Даръа Сирийская арабская армия ведет обстрел по позициям боевиков. В Ракке SDF захватили деревню Ратла. В Ираке в результате авиаудара убит один из высокопоставленных командиров ИГ** (запрещена в РФ), сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел по позициям боевиков в Ядуде и аль-Гария аль-Гарбия в провинции Даръа; в провинции Идлиб ВВС Сирии нанесли авиаудары по террористам.

«Исламское государство» (ИГИЛ*)*: нанесли потери иракской полиции, террористами были убиты более 15 полицейских.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: ведет бои с курдскими отрядами SDF к северо-востоку от Манбиджа.

«Джабхат Фатех аш-Шам»***: атакует отряды сирийской армии в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар;

Курды: отбили атаку ИГ в квартале Рауда и с боями вошли в квартал аль-Ярмук в Ракке.

Провинция Дамаск

Проправительственные силы ведут ожесточенные бои с террористами «Джабхат Фатех аш-Шам»*** в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар, а близ пригорода Замалка. Источники вооруженной оппозиции в Twitter (@Death_To_Assad) сообщают, что силы САА не пока не продвинулись дальше своих позиций. Между тем, официальные источники пока не сообщают об итогах боев за районы Дамаска.

Напомним, бои в Айн Тарме вспыхнули на прошлой неделе. Сирийская армия при поддержке союзных отрядов шиитского ополчения пытается зачистить район от террористов «Джабхат Фатех аш-Шам»*** и «Фейляк ар-Рахман», входящих в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдскими отрядами, входящими в коалицию «Демократические силы Сирии» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии»**. Как сообщают источники, возле деревень Кирата и Тухар Сагир, находящихся к северо-востоку от Манбиджа возобновилась боевая активность. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, потери отмечаются с обеих сторон.

Напомним, что на данный момент основным центром боестолкновений между SDF и «свободной армией» остается район города Африн. Помимо систематических обстрелов территории, протурецкие силы готовят крупномасштабное наступление в район Африна и Тель-Рифата с целью захватить курдский анклав. Между тем, курдские силы готовят ответные действия: по заявлению курдского командования, отряды «демократических сил» планируют отбить у турецкой армии контроль над сирийско-турецкой границей между городами Азаз и Джараблус.

Провинция Хомс

Правительственные силы продолжают наступление на террористов «Исламского государства»** в восточной части провинции Хомс. Как сообщают источники, сирийская армия обстреляла террористов ИГ возле нефтяного поля Арак к востоку от древнего города Пальмира и в районе трассы на город Ас-Сухна. Кроме того, поддержку наступлению оказывают ВВС Сирии, которые нанесли авиаудары по укрепрайонам боевиков ИГ* неподалеку от Ас-Сухна.

Напомним, что в минувшие сутки проасадовские силы немного продвинулись на востоке провинции и освободили от боевиков несколько холмов недалеко от города Хамима. Очередная освободительная операция вскоре начнется недалеко от станции «Т-2». Части проправительственных подразделений будут направлены к Дейр эз-Зору и к Абу-Кемалю одновременно, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной коалиции провели массированные авиаудары в районе населенного пункта Хальта Фаукани к востоку от Дейр-эз-Зора. Как сообщает издание Syriahr.com, в результате авиаударов есть пострадавшие. О числе раненых не сообщается.

Провинция Даръа

Правительственная армия ведет обстрел по позициям боевиков в Ядуде и аль-Гария аль-Гарбия. Как сообщает издание Syriahr.com, САА применила крупнокалиберные пулеметы. Информация о результатах обстрелов уточняется.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб произошёл взрыв на складе боеприпасов группировки «Фейлак аш-Шам» в населенном пункте Маасран. Причины взрыва неизвестна, подробности произошедшего уточняются, сообщает портал Syriahr.com.

Провинция Ракка

Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF)**** продолжает вести боевые действия против террористов ИГИЛ за контроль над городом Ракка. Как сообщают источники в Twitter (markito0171) SDF наступает на деревню Укайриша к юго-востоку от столицы террористов ИГ. Кроме того, курдские отряды захватили деревню Ратла: как сообщается в Твиттер (@ CivilWarMap), операция, в ходе которой из населённого пункта были выбиты террористы, прошла на юге провинции.

На данный момент, как сообщается, курдские отряды взяли под свой контроль более 80 километров трассы Алеппо – Ракка – Дейр-эз-Зор.

Тяжелые бои велись сегодня и в самой Ракке. Как сообщают источники, отряды SDF отбили атаку ИГ в квартале Рауда и с боями вошли в квартал аль-Ярмук. Отметим также. Что бои плавно перетекают к границам Старого города Ракки: как сообщалось ранее, боестолкновения разгорелись в ста метрах от входа в древние кварталы.

Ирак

Иракские правительственные войска, поддерживаемые возглавляемой США коалицией, в настоящее время борются с членами ИГ*, вытесняя боевиков из Мосула. Как сообщают в генштабе ВС Ирака, сегодня им удалось освободить от террористов квартала Баб аль-Сарай. Тем не менее, боевики ИГИЛ, несмотря на заверения иракских военных о завершении операции по освобождению города, удерживают последние укрепрайоны в Старом городе Мосула.

Тем временем, командование ИГ продолжает нести большие потери. Как отмечает издание Iraqinews.com, в результате авиаудара по мастерской в деревне Аль-Сафра, где изготавливали заминированные «джихад-машины», были уничтожены четыре террориста и автомобиль боевиков, а также один из высокопоставленных командиров ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)