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Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов
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    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    16:43  3 Июля 2017
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    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    Сирия, 3 июля. В Даръа Сирийская арабская армия ведет обстрел по позициям боевиков. В Ракке SDF захватили деревню Ратла. В Ираке в результате авиаудара убит один из высокопоставленных командиров ИГ** (запрещена в РФ), сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел по позициям боевиков в Ядуде и аль-Гария аль-Гарбия в провинции Даръа; в провинции Идлиб ВВС Сирии нанесли авиаудары по террористам.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*)*: нанесли потери иракской полиции, террористами были убиты более 15 полицейских.

    «Сирийская свободная армия» (ССА)**: ведет бои с курдскими отрядами SDF к северо-востоку от Манбиджа.

    «Джабхат Фатех аш-Шам»***: атакует отряды сирийской армии в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар;

    Курды: отбили атаку ИГ в квартале Рауда и с боями вошли в квартал аль-Ярмук в Ракке.

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    Проправительственные силы ведут ожесточенные бои с террористами «Джабхат Фатех аш-Шам»*** в районах Дамаска Айн Тарма и Джобар, а близ пригорода Замалка. Источники вооруженной оппозиции в Twitter (@Death_To_Assad) сообщают, что силы САА не пока не продвинулись дальше своих позиций. Между тем, официальные источники пока не сообщают об итогах боев за районы Дамаска.

    Напомним, бои в Айн Тарме вспыхнули на прошлой неделе. Сирийская армия при поддержке союзных отрядов шиитского ополчения пытается зачистить район от террористов «Джабхат Фатех аш-Шам»*** и «Фейляк ар-Рахман», входящих в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между курдскими отрядами, входящими в коалицию «Демократические силы Сирии» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии»**. Как сообщают источники, возле деревень Кирата и Тухар Сагир, находящихся к северо-востоку от Манбиджа возобновилась боевая активность. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, потери отмечаются с обеих сторон.

    Напомним, что на данный момент основным центром боестолкновений между SDF и «свободной армией» остается район города Африн. Помимо систематических обстрелов территории, протурецкие силы готовят крупномасштабное наступление в район Африна и Тель-Рифата с целью захватить курдский анклав. Между тем, курдские силы готовят ответные действия: по заявлению курдского командования, отряды «демократических сил» планируют отбить у турецкой армии контроль над сирийско-турецкой границей между городами Азаз и Джараблус.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    Правительственные силы продолжают наступление на террористов «Исламского государства»** в восточной части провинции Хомс. Как сообщают источники, сирийская армия обстреляла террористов ИГ возле нефтяного поля Арак к востоку от древнего города Пальмира и в районе трассы на город Ас-Сухна. Кроме того, поддержку наступлению оказывают ВВС Сирии, которые нанесли авиаудары по укрепрайонам боевиков ИГ* неподалеку от Ас-Сухна.

    Напомним, что в минувшие сутки проасадовские силы немного продвинулись на востоке провинции и освободили от боевиков несколько холмов недалеко от города Хамима. Очередная освободительная операция вскоре начнется недалеко от станции «Т-2». Части проправительственных подразделений будут направлены к Дейр эз-Зору и к Абу-Кемалю одновременно, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    ВВС международной коалиции провели массированные авиаудары в районе населенного пункта Хальта Фаукани к востоку от Дейр-эз-Зора. Как сообщает издание Syriahr.com, в результате авиаударов есть пострадавшие. О числе раненых не сообщается.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    Правительственная армия ведет обстрел по позициям боевиков в Ядуде и аль-Гария аль-Гарбия. Как сообщает издание Syriahr.com, САА применила крупнокалиберные пулеметы. Информация о результатах обстрелов уточняется.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    В провинции Идлиб произошёл взрыв на складе боеприпасов группировки «Фейлак аш-Шам» в населенном пункте Маасран. Причины взрыва неизвестна, подробности произошедшего уточняются, сообщает портал Syriahr.com.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    Коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF)**** продолжает вести боевые действия против террористов ИГИЛ за контроль над городом Ракка. Как сообщают источники в Twitter (markito0171) SDF наступает на деревню Укайриша к юго-востоку от столицы террористов ИГ. Кроме того, курдские отряды захватили деревню Ратла: как сообщается в Твиттер (@ CivilWarMap), операция, в ходе которой из населённого пункта были выбиты террористы, прошла на юге провинции.

    На данный момент, как сообщается, курдские отряды взяли под свой контроль более 80 километров трассы АлеппоРаккаДейр-эз-Зор.

    Тяжелые бои велись сегодня и в самой Ракке. Как сообщают источники, отряды SDF отбили атаку ИГ в квартале Рауда и с боями вошли в квартал аль-Ярмук. Отметим также. Что бои плавно перетекают к границам Старого города Ракки: как сообщалось ранее, боестолкновения разгорелись в ста метрах от входа в древние кварталы.

    Ирак

    Сирия новости 3 июля 16.30: авиаудары по ИГ в Хомсе, в Ираке убит главарь террористов

    Иракские правительственные войска, поддерживаемые возглавляемой США коалицией, в настоящее время борются с членами ИГ*, вытесняя боевиков из Мосула. Как сообщают в генштабе ВС Ирака, сегодня им удалось освободить от террористов квартала Баб аль-Сарай. Тем не менее, боевики ИГИЛ, несмотря на заверения иракских военных о завершении операции по освобождению города, удерживают последние укрепрайоны в Старом городе Мосула.

    Тем временем, командование ИГ продолжает нести большие потери. Как отмечает издание Iraqinews.com, в результате авиаудара по мастерской в деревне Аль-Сафра, где изготавливали заминированные «джихад-машины», были уничтожены четыре террориста и автомобиль боевиков, а также один из высокопоставленных командиров ИГИЛ*.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #игил #ирак #саа #пальмира #дейр эз-зор #хомс
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    Сирия итоги за сутки на 3 июля 06.00: взрывы в Дамаске, наступление САА на Дейр эз-Зор и Абу Кемаль
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    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    15:44  3 Июля 2017
    1016

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    Киев, 3 июля. После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

    Пост Лукаш проиллюстрировала инфографикой, из которой следует, что со времени пребывания у власти правительства Николая Азарова стоимость коммунальных услуг (для примера взята однокомнатная квартира площадью около 40 кв. метров) повысилась более чем в 11 раз — со 116 грн до 1319 грн в месяц. При этом размер пенсий увеличился незначительно — с 1471 грн до 1700 грн. И если, например, в 2013 году оплата коммунальных услуг занимала долю в 8% в расходах пенсионера, то теперь старики на Украине вынуждены отдавать за коммуналку 77% пенсии. 

    Лукаш отметила, что пенсионеры представляют одну из наименее защищенных категорий украинцев, но киевские власти вместо того, чтобы помогать им, фактически идут по пути ликвидации пенсий, а вместе с ними заодно — и самих пенсионеров.  Экс-министр выражает опасение, что после грядущей пенсионной реформы многие просто не доживут до пенсии, а те, кто доживет, получат мизерные деньги. 

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    «И не говорите о субсидиях. Суммы субсидий будут уменьшаться, а количество людей, которые получают их, сокращаться», — подчеркнула Лукаш. 

    Программу правительства она иронично окрестила «Возврат к истокам».

    «Вода из речки, дрова — в печке. Пенсильванский уголек не каждый потянет», — отметила Лукаш.

    Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

    При этом 1 июля было отменено госрегулирование цен на основные продукты питания; повышается стоимость общественного транспорта. Киевские власти называют это «европейскими реформами», однако по сути это «сокращение людей — избавление от балласта пенсионеров, уничтожение малоимущих и наглый грабеж всех нас», пишет Лукаш.

    «Это социальный геноцид», — резюмирует политик. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #жкх #пенсия #лукаш
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