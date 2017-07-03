Ученые: Скоро в космосе может зародиться жизнь

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Ницца, 3 июля. Французские ученые из Университета Ниццы предполагают, что в обозримом будущем в космическом пространстве может зародиться жизнь.

Исследователи утверждают, что первая молекула органического вещества может образоваться из ​частиц замерзшей воды, аммиака и метанола. Все эти компоненты в изобилии присутствуют в ​межзвездных облаках газа и пыли. Более того, облучение их ультрафиолетом позволит ускорить процесс, так как образовавшиеся простейшие сахариды впоследствии могут трансформироваться в частицы РНК.

Добавим, ранее другая группа французских ученых использовала в качестве доказательства занесения на Землю жизни из космоса семена цветка Ипомеи, способные выдерживать чрезвычайно высокие дозы ультрафиолетового излучения.