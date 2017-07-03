Шойгу и Эрдоган обсуждали создание зон деэскалации в Сирии и встречу в Астане
Стамбул, 3 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсуждали на переговорах в Стамбуле создание зон деэскалации в Сирии и дорожную карту урегулирования. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, глава оборонного ведомства РФ Шойгу обсуждал с главой Турции создание зон деэскалации в Сирии. Он напомнил, что военная делегация России прибыла по распоряжению главы российского государства Владимира Путина.
«Переговоры включали в себя ключевые вопросы повестки дня очередной встречи по Сирии, которая будет проведена в столице Казахстана. Основные темы — это создание зон деэскалации и определение дорожной карты сирийского урегулирования», — отметил Калын.
Кроме того, он добавил, что «с большой долей вероятности» Эрдоган и Путин смогут переговорить «на полях» саммита «двадцатки» в Германии.