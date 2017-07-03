Митя Фомин не боится мести Киева за слова о российском Крыме

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Москва, 3 июля. Российский певец Митя Фомин не боится запрета на въезд на Украину после того, как рассказал украинским журналистам о посещении Крыма.

«Если я чего-то боюсь в жизни, я этого не делаю. Если мы будем смотреть правде в глаза, то Крым действительно является российской территорией. Это непреложный факт, и обижаться на это было бы странно», — пояснил исполнитель в интервью RT.

По его мнению, Киев придерживается странной и противоестественной политики недопущения российских артистов. Фомин подчеркнул, что не сделал Украине ничего плохого, и объездил почти все города этой уважаемой страны.

«И мне будет очень больно и неприятно, если меня там будут ждать, но из-за чьего-то опрометчивого решения вдруг не пустят в страну», — резюмировал певец.

Напомним, Митя Фомин на фестивале во Львове напомнил украинским журналистам, что Крым является российской территорией. Также бывший солист группы HI-FI выразил мнение, что музыка совершенно не имеет границ.