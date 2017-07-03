Делегации России и Дамаска прибыли в Астану для переговоров по Сирии
Астана, 3 июля. Российская делегация и делегация, представляющая официальное правительство Сирии, прибыли в Астану для проведения переговоров по урегулированию кризиса в САР.
Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев. Сирийскую делегацию, представляющую интересы Дамаска в Астане, возглавляет постпред Сирии в ООН Башар Джаафари.
Также в переговорах будут принимать участие делегации стран-гарантов. Их возглавят министры иностранных дел Турции и Ирана. Кроме того, в обсуждении примут участие представители США и Иордании.
Предполагается, что в июле на переговорах в Астане будут обсуждаться границы и карты зон деэскалации, а также документы, регламентирующие деятельность сил контроля деэскалации, положения о координационном центре.
Ранее стало известно, что южный фронт сирийской оппозиции не будет участвовать в переговорах в Астане 4–5 июля.