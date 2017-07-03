ЛНР узнала о подготовке новых диверсий ВСУ в Донбассе
Луганск, 3 июля. Украинские силовики активизировали воздушную разведку в районе линии соприкосновения для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
По его словам, военнослужащие 93-й бригады ВСУ активно ведут воздушную разведку в районе населенного пункта Трехизбенка. Сбор разведданных осуществляется для подготовки и переброски группы диверсантов на территорию ЛНР.
Марочко также добавил, что в ночь с 27 на 28 июня очередная украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию ЛНР. Бойцы Народной милиции ЛНР дали отпор украинской ДРГ, в результате чего один из диверсантов был уничтожен.