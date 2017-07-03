Вода из речки, дрова — в печке: украинским пенсионерам нарисовали мрачные перспективы

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Киев, 3 июля. После Евромайдана 2014 года стоимость услуг ЖКХ возросла кратно, и теперь их оплата «съедает» почти 80% пенсии украинских стариков, а грядущая пенсионная «реформа» может только усугубить положение. Об этом написала на своей странице в Facebook экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Пост Лукаш проиллюстрировала инфографикой, из которой следует, что со времени пребывания у власти правительства Николая Азарова стоимость коммунальных услуг (для примера взята однокомнатная квартира площадью около 40 кв. метров) повысилась более чем в 11 раз — со 116 грн до 1319 грн в месяц. При этом размер пенсий увеличился незначительно — с 1471 грн до 1700 грн. И если, например, в 2013 году оплата коммунальных услуг занимала долю в 8% в расходах пенсионера, то теперь старики на Украине вынуждены отдавать за коммуналку 77% пенсии.

Лукаш отметила, что пенсионеры представляют одну из наименее защищенных категорий украинцев, но киевские власти вместо того, чтобы помогать им, фактически идут по пути ликвидации пенсий, а вместе с ними заодно — и самих пенсионеров. Экс-министр выражает опасение, что после грядущей пенсионной реформы многие просто не доживут до пенсии, а те, кто доживет, получат мизерные деньги.

«И не говорите о субсидиях. Суммы субсидий будут уменьшаться, а количество людей, которые получают их, сокращаться», — подчеркнула Лукаш.

Программу правительства она иронично окрестила «Возврат к истокам».

«Вода из речки, дрова — в печке. Пенсильванский уголек не каждый потянет», — отметила Лукаш.

При этом 1 июля было отменено госрегулирование цен на основные продукты питания; повышается стоимость общественного транспорта. Киевские власти называют это «европейскими реформами», однако по сути это «сокращение людей — избавление от балласта пенсионеров, уничтожение малоимущих и наглый грабеж всех нас», пишет Лукаш.