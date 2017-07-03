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Москва, 3 июля. Глава РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил социально-экономическое развитие России и проблему Сирии в контексте подготовки к встрече в Астане. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на совещании обсуждались актуальные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием России.

Кроме того, в ходе совещания касались международной тематики, а также сирийского урегулирования, в том числе речь шла и о подготовке пятого раунда переговоров на астанинской площадке.

Песков уточнил, что во встрече участвовали глава российского правительства Дмитрий Медведев, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, а также министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.