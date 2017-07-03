Гулявшего по улицам Новороссийска крокодила разлучили с хозяином
Новороссийск, 3 июля. В Новороссийске полицейские изъяли у мужчины крокодила и отдали его зоопарку. Не исключено, что это тот самый крокодил, который купался в Черном море на глазах у изумленных жителей Анапы.
Ранее краснодарская прокуратура заинтересовалась видео, снятым на пляже Анапы. Там мужчина купал в Черном море небольшого крокодила рядом с детьми и взрослыми. Некоторые подходили к рептилии и гладили ее.
«Мужчину с крокодилом удалось задержать на одной из улиц Новороссийска. Не факт, что это именно тот крокодил, внешне похож. Животное передали в один из зоопарков Анапы», — сообщил старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.
По его словам, действия мужчины проверяют на наличие жестокого обращения с животными и предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Хозяин крокодила настаивает, что держал питомца в аквариуме. Документы на животное он показать не смог.