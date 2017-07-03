Си Цзиньпин прибыл в Москву для встречи с Путиным
Москва, 3 июля. Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин сошел с борта своего авиалайнера в московском аэропорту «Внуково». В Москве китайского лидера встречали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и послы РФ и Китая.
Си Цзиньпин прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. Пресс-служба МИД Китая сообщила о предстоящей встрече, что Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком составе, после чего проведут совместную пресс-конференцию. Темой встречи, как заявили в МИД КНР, станет «обстоятельный обмен мнениями по двусторонним вопросам, важным международным и региональным проблемам, а также вопросам, представляющим взаимный интерес», а также подписание двух совместных заявлений, касающихся развития российско-китайских отношений и международных вопросов, а также десятка соглашений о сотрудничестве в различных сферах.
Кроме того, во вторник пройдет отдельная встреча Си Цзиньпина и премьер-министра Дмитрия Медведева.