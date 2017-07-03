Башавтотранс объяснил тендер на покупку китайского байка за 66 тысяч рублей
Уфа, 3 июля. Крупнейший автоперевозчик Башкирии Башавтотранс решил купить мотоцикл китайского производства. Условия на приобретение байка компания разместила на сайте госзакупок условия приобретения байка китайского производства. Причем мотоцикл Башавтотрансу нужен в количестве одной штуки.
Как следует из данных госзаказа, компании требуется мотоцикл с объемом двигателя не менее 200 куб см, способный развивать скорость до 110 км/. Цена за него должна составлять 66 тыс. рублей.
На сайте госзакупок цели приобретения транспортного средства не указали. Однако в комментариях местным СМИ начальник отдела закупок компании Альмир Каримов пояснил, что мотоцикл нужен для обучения вождению одного из курсантов.
«Взяли самый маломощный мотоцикл. Делается это для полного спектра обучения учебно-курсовым комбинатом потенциальных водителей», — пояснил он.