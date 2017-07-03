Сирия: официальный Дамаск заявил, что страна полностью избавилась от химоружия

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Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций.

Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента.

Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению.

Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой.