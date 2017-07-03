Донбасс: ВСУ разместили артиллерию и танки на территории больницы в Попасной
Луганск, 3 июля. Народная милиция ЛНР обратилась к наблюдателям миссии ОБСЕ с просьбой пресечь использование украинскими силовиками мирных жителей в качестве живого щита. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Он пояснил, что украинские силовики разместили две самоходные артиллерийские установки, а также четыре танка и четыре БМП на территории больничного комплекса в Попасной.
«Мы в очередной раз обращаемся к представителям международных наблюдательных организаций с просьбой не оставлять без внимания данный факт и принять соответствующие меры. Практика использования живого щита стала нормой для солдат ВСУ», − отметил Марочко.
Он также добавил, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской народной республики около 30 снарядов и мин.