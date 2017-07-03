Реновация стартовала: Геннадий Онищенко объясняет, что ждет москвичей

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Президент России Владимир Путин подписал 1 июля закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые современные дома. Программа реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных жилых помещений первого периода индустриального домостроения, а также домов, «аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов», с учетом технического состояния помещений и мнения собственников, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

О том, почему абсолютное большинство москвичей и жителей других городов буквально аплодируют этому решению, Федеральному агентству новостей рассказал один из инициаторов принятия закона о реновации, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Закон, подписанный президентом, внес поправки в закон о статусе столицы Российской Федерации, — отметил Геннадий Онищенко. — Таким образом, закончился первый этап этого социального значимого не только для столицы, но и для всей страны мероприятия. Это очень предметная история, касающаяся миллиона шестисот тысяч жителей столицы, которая через государственно оформленный инструмент позволит приступить к улучшению условий их жизни. Этот закон касается одного их самых главных показателей благополучия любого гражданина нашей страны — строительству нового жилья и сносу так называемой пятиэтажной застройки индустриального типа, которая достаточно долго играла огромную роль в жизни нашего государства, как в Москве, так и в других городах нашей страны».

Геннадий Онищенко напомнил, что несколько десятилетий назад быстро возводимое жилье — сносимые сегодня хрущевки — позволили расселить людей из неблагоустроенного жилья, из бараков, где не было ни воды, ни канализации, ни газа.

«Расселялись и коммунальные квартиры, — напомнил собеседник ФАН, — которые, конечно, были воспеты в наших уже ставших классическими произведениях литературы и киноискусства, но, к счастью, мифологизация этой жизни была оставлена в прошлом. Но жизнь идет вперед, и сегодня нужно, чтобы наши граждане имели достойное, безопасное и соответствующее всем техническим параметрам жилье, создающее комфортные безопасные условия для жизни наших людей».

Подписание закона президентом России окончательно поставило точку в спорах и спекуляциях по поводу реновации, считает Геннадий Онищенко.

«Итак, закон подписан, и, надеюсь, в прошлом остались скандалы, инициированные так называемыми профессиональными оппозиционерами, которые, не читая закон, не давая себе труда что-то предлагать, занимались нагнетанием истерики, проводя протестную медийную кампанию. Они нагнетали страх и ужас в надежде монетизировать свой менеджмент недовольства», — отметил Геннадий Онищенко.

Депутат напомнил, что оппозиция не скупилась на заявления, что многие жители нашей страны, в первую очередь Москвы, якобы не согласны с этим законом.

«Сразу скажу — подавляющие число людей из этих миллиона шестисот тысяч граждан, которые попадают под реновацию, конечно, с замиранием сердца наблюдая эту вакханалию, молили создателя — лишь бы не дрогнула власть, лишь бы не отказалась от проекта, который они считают жизненно важным. Это я говорю не понаслышке — это я говорю и по своей предвыборной кампании, по работе в своем Северо-Западном округе Москвы, где на первом месте всегда вопросы или жилищные — почему прекратили сносить хрущевки, или здравоохранение. Эти две социальные темы, по которым и в нашем городе, да и вообще, наверно, в большинстве субъектов Российской Федерации, граждане задают вопросы и самим себе, и представителям власти всех уровней. А теперь, наконец-то, созданы предпосылки для этой работы», — отметил Геннадий Онищенко.

Однако, по словам депутата Госдумы, хотя закон и принят, мы даже еще не приступили к той огромной работе, которая по аналитическим данным должна занять 15 лет.

«Но, имея опыт выполнения принимаемых решений, могу сказать — дай бог, что бы мы уложились в два десятилетия, — отметил депутат. — Это не значит, что принятие закона сняло все проблемы. Думаю, многие миллионы граждан нашей страны ждут с нетерпением, как начнется и пойдет реновация в Москве, и в зависимости от этого как она будет эксплицирована на другие субъекты Российской Федерации, где тоже немало такого жилья, которое было в свое время построено со сроком 40-50 лет эксплуатации».

Этот огромный проект будет иметь для московского мегаполиса мультипликативный эффект, и для строительства, и для внедрения новых технологий и новых подходов к управлению строительным комплексом, отметил собеседник ФАН.

«Это даст толчок к развитию сопредельных отраслей нашей промышленности, в том числе машиностроения, создания сырьевой базы, развития индустрии организации строительных работ, обеспечения их безопасности, — отметил он. — Учитывая гипернаселенность Москвы, высочайшую плотность населения, осуществление такого проекта потребует очень многих решений в организации строительства, в качестве строительства, в создании более здоровой атмосферы для жителей. При этом нужно учитывать, что плотность населения в тех микрорайонах, где будет строиться новое жилье, безусловно, будет возрастать. Но при этом нужно обеспечить опережающее развитие инфраструктуры — медицинской, образовательной, дошкольной, инфраструктуры отдыха, инфраструктуры доступности торговли и всех социальных услуг. Нужно будет поправить ситуацию, связанную с деформациями, возникшими в результате точечной застройки в некоторых районах Москвы, когда строились огромные объемы жилья, но при этом ничего не делалось по дополнительному строительству школ, больниц, магазинов, общедоступного транспорта».

По словам Геннадия Онищенко, предстоит создать индустрию парковок, в том числе используя подземное пространство, придется восстанавливать зеленые насаждения в том случае, если они будут повреждены, да и вообще нужно будет увеличивать количество зеленых насаждений в микрорайонах нового строительства. Предстоит строительство дорог, новых линий и станций метрополитена, развитие наземного транспорта и т.д. Одним словом, предстоит огромная работа, отметил Геннадий Онищенко.

«Но кроме позитивной мультипликации, будет стоять большая задача перед социологами, политологами — теми, кто сегодня формирует, в том числе, ментальное пространство для жителей Москвы, — отметил депутат Госдумы. — Мы должны извлечь уроки с этапа разработки этого закона. Напомню, на отдельных этапах некими силами очень эффективно реализовалась стопроцентно отрицательная задача по созданию обстановки недоверия к власти. В ход шли разного рода пугалки, звучали угрозы: «Вас выселят, вас лишат всего, у вас отберут собственность, у вас не будет жилья, это наступление на конституционные права граждан» и т.д. И заявленная попытка улучшить жилье и социальную среду была на определенных этапах достаточно успешно интерпретирована как наступление на конституционные права граждан».

По словам собеседника ФАН, необходимо понимать, что в процессе начала реализации закона, на всех ее этапах будет возникать много вопросов, которые потребуют уточнении и дополнений в уже принятый документ.

«Как бы мы ни старались предвидеть все возможные риски, но процесс реализации неизбежно даст нам много поводов для того, чтобы мы могли в подзаконных актах, либо с помощью изменения закона максимально защитить все права людей, которых это напрямую касается, — отметил Онищенко. — Нужно противостоять так называемому «менеджменту недовольства» при помощи очень грамотной, опережающей, очень понятной людям политики разъяснения. Нужно понимать, что эта работа коснется не только миллиона шестисот тысяч граждан Москвы, для которых, собственно, это и затевается. Это коснется еще большего числа людей, которые живут в более комфортном жилье, но которым придется некоторое время терпеть неудобства из-за того, что рядом с ними будут сносить дома и строить другое — более комфортабельное жилье. Поэтому всем службам и самим гражданам нужно будет требовать максимального соблюдения всех правил, чтобы минимизировать неудобства и дискомфорт, который неизбежно будет возникать. Это потребует максимальной дисциплины и от самого строительного комплекса. Да, строить нужно быстро, но так, чтобы не было шума, запыленности, загазованности и не было создания дополнительных вредностей для жителей, проживающих по соседству с новостройками».

В заключение Геннадий Онищенко обратился напрямую к москвичам и коллегам-депутатам.