Стали известны подробности конфликта Черчесова с Акинфеевым
Москва, 3 июля. Как рассказал Федеральному агентству новостей один из очевидцев конфликта между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и вратарем Игорем Акинфеевым, словесная перепалка между наставником и голкипером сильно преувеличена.
По его словам, стороны на повышенных тонах высказались друг о друге, однако никаких последствий перепалка не имела: это были банальные высказывания на эмоциях, которые случаются в каждой команде. Как отмечает источник, конфликт случился после третьего матча сборной России на Кубке конфедераций с Мексикой, в котором подопечные Станислава Черчесова уступили гостям турнира со счетом 1:2.
Ранее в СМИ сообщалось, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пригрозил уходом из национальной команды из-за конфликта с Черчесовым.