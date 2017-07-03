Сирия: новые банкноты с Асадом были напечатаны в России
Дамаск, 3 июля. Вновь поступившие в обращение новые сирийские банкноты с изображением президента Сирии Башара Асада были напечатаны в России еще в 2015 году, однако тираж было решено придержать до наступления хотя бы относительной стабильности в стране. Об этом рассказал глава Центрального банка Сирийской Арабской Республики Дураид Дергам.
«Купюра 2 тысячи лир была напечатана в России, как и другие купюры в последние несколько лет, и обладает защитными преимуществами, которые ограничивают возможность подделки, — рассказал Дергам РИА Новости. — Купюры в основном существуют как выпуск 2015 года… Спустя год стабильности мы решили начать процесс введения».
#BREAKING - Largest banknote for #Syrian Pound introduced: 2,000 Syrian Pounds (worth $10USD), with Bashar al #Assad on, first note with him pic.twitter.com/xj1Bj2k5B1— SURA (@AlSuraEnglish) July 2, 2017
Глава ЦБ Сирии подчеркнул, что решение поместить лицо Башара Асада на купюры не несет политического подтекста. Выпустив новый тираж банкнот власти Сирии хотели подчеркнуть, что экономика страны находится в хорошем состоянии.