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Сирия: Дамаск предупредил США об ответных действиях в случае новой агрессии
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    Сирия: Дамаск предупредил США об ответных действиях в случае новой агрессии

    14:39  3 Июля 2017
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    Сирия: Дамаск предупредил США об ответных действиях в случае новой агрессии

    Дамаск, 3 июля. Министерство иностранных дел Сирии предупредило Белый дом о реакции в случае новой агрессии против республики.

    «Вашингтону надо учитывать ответные действия в случае новой агрессии против Сирии», — подчеркнули в ведомстве. Ранее заместитель министра иностранных дел страны Фейсал Микдад заявил, что Сирия полностью избавилась от своих запасов химического оружия.

    Кроме того, он напомнил, что Дамаск позволил экспертам проверить все объекты, которые были запрошены, и представители западных стран сами подтвердили выполнение Дамаском обязательств по ликвидации химоружия. «Агрессия США, связанная с ударами по авиабазе Шайрат, не имеет ни моральных, ни политических оснований», — добавил Микдад. Отметим, что 29 июня представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Сирия не полностью избавилась от запасов химоружия.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    12:27  3 Июля 2017
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    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Нью-Йорк, 3 июля. Американские СМИ нагнетают обстановку и создают панический фон в преддверии первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на грядущем саммите G20, который будет проходить 7 и 8 июля в Гамбурге. Заокеанские журналисты уверены, что Трамп «проиграет» встречу, а Путин добьется облегчения антироссийских санкций. 

    Многие издания в США уже не первый день публикуют статьи о грядущей встрече двух лидеров под тревожными заголовками, свидетельствующими о том, что Штаты не верят в своего президента. 

    Так, Vox уверен, что «неопытный» Трамп никак не будет готовиться к встрече, в отличие от Путина, и российский президент приедет в Гамбург с четкой позицией и планом действий, а Трамп будет просто плыть по течению. 

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    Politico боится, что Трамп захочет выслужиться перед Путиным, а потому не хочет отпускать американского президента на встречу с российским. Оптимальным вариантом для Трампа было бы уклониться от прямых переговоров и ограничиться неформальной импровизированной встречей, которая на дипломатическом жаргоне называется pull-aside (разговор в сторонке), считает издание.

    Американские СМИ гарантируют Трампу грандиозный провал на первой встрече с Путиным

    The Daily Beast всерьез опасается, что Путин «сделает» Трампа, как ребенка» — якобы именно так думают в Кремле, сообщает «европейская разведка». В СМИ считают, что Трамп согласится ослабить антироссийские санкции в обмен на сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом. Также аналитики беспокоятся, что грядущая встреча негативно отразится на отношениях между США и Европой. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
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