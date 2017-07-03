Сирия: Дамаск предупредил США об ответных действиях в случае новой агрессии
Дамаск, 3 июля. Министерство иностранных дел Сирии предупредило Белый дом о реакции в случае новой агрессии против республики.
«Вашингтону надо учитывать ответные действия в случае новой агрессии против Сирии», — подчеркнули в ведомстве. Ранее заместитель министра иностранных дел страны Фейсал Микдад заявил, что Сирия полностью избавилась от своих запасов химического оружия.
Кроме того, он напомнил, что Дамаск позволил экспертам проверить все объекты, которые были запрошены, и представители западных стран сами подтвердили выполнение Дамаском обязательств по ликвидации химоружия. «Агрессия США, связанная с ударами по авиабазе Шайрат, не имеет ни моральных, ни политических оснований», — добавил Микдад. Отметим, что 29 июня представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Сирия не полностью избавилась от запасов химоружия.