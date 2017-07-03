Пассажир микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком под Омском
Омск, 3 июля. Рейсовый микроавтобус Ford Transit и погрузчик Mitsubishi Canter столкнулись на Черлакском тракте в Омской области. Есть жертвы, сообщили источники Федерального агентства новостей.
Погрузчик был нагружен кирпичами, которые после столкновения с микроавтобусом рассыпались по проезжей части. От полученных травм после удара погиб пассажир маршрутки, еще четверо получили травмы.
На месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются причины аварии. Следователь решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям работников организации, которая занимается пассажирскими перевозками. В частности, следователь проверит, как именно обеспечивается безопасность жизни и здоровья пассажиров.
Ранее стало известно, что маршрутный автобус столкнулся с грузовиком в Уфе. В ДТП пострадали 11 человек.