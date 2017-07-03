Первый энергосберегающий зеленый состав появился в метро Петербурга
Санкт-Петербург, 3 июля. Метрополитен Петербурга получил первый зеленый поезд, сообщили в пресс-службе городской подземки.
Первый энергосберегающий поезд будет перевозить пассажиров третьей ветки петербургского метро. Новый состав оборудован современным асинхронным тяговым приводом, что и позволяет сократить ему расход электричества.
«Салоны вагонов оснащены специальными зонами для пассажиров маломобильной группы, современным освещением на базе полупроводниковых источников света, системой принудительной вентиляции, а также цифровой информационной системой, — цитирует «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» представителей пресс-службы метро. — Цифровая система управления составом построена на современной элементной базе».
В ближайшие два года метро должно получить 30 зеленых шестивагонных составов.
3 июля московский метрополитен перешел на особый режим работы из-за продолжительного дождя.