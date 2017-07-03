Дом чилийского нападающего обокрали во время финала Кубка конфедераций
Сантьяго, 3 июля. Дом чилийского форварда итальянского «Дженоа» Маурисио Пинильи ограбили неизвестные злоумышленники во время просмотра финального матча Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии. Об этом пишет портал 24Horas.
Согласно имеющимся данным, неизвестные бандиты просочились к Пинилье в дом в Лас-Кондесе (входит в состав провинции Сантьяго), пока он смотрел финальный матч между чилийской и немецкой командами в доме своих родственников.
По прибытии домой 33-летний нападающий понял, что его обокрали, поскольку обнаружил пропажу денежных средств, драгоценностей и одежды.
В общей сложности сумма ущерба составила примерно 1,5 млн долларов США.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, обыграв команду Чили.