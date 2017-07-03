ЛНР: Киев перебросил к Станице Луганской танки и батальон польских наемников

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Луганск, 3 июля. Украинские силовики перебросили в район Станицы Луганской тяжелую технику, а также более 100 иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По данным разведки ЛНР, в населенном пункте Камышино вблизи Станицы Луганской зафиксировано прибытие 120 иностранных наемников, которые являются сотрудниками частной военной компании из Польши. Марочко отметил, что наемники даже не постеснялись поднять флаг Польши в месте своей дислокации.

Кроме того, украинские силовики разместили в районе Станицы Луганской 30 танков Т-62. Вся техника рассредоточена и замаскирована в лесном массиве.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев не планирует завершать военную операцию в Донбассе, передает «Вечерняя Москва».