Ученые рассказали, как современные гаджеты вредят детям до 12 лет

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Нью-Йорк, 3 июля. Группа исследователей, проанализировавших взаимоотношения между детьми и мобильными гаджетами — такими как смартфоны и планшетные компьютеры — пришла к выводу, что в настоящее время дети проводят значительно больше допустимого времени за играми и мультфильмами. Как заявили исследователи, среднестатистический ребенок проводит за компьютером в пять раз больше времени, чем можно.

Исследователи, как сообщает New Inform, пришли к выводу, что длительное время за компьютером наносит существенный урон как психике, так и физическому состоянию ребенка. У детей, которые «подсели» на компьютерные игры, возникает так называемое «цифровое слабоумие» — неспособность ориентироваться в реальном мире и отсутствие интересов в нем. Кроме того, компьютерные игры легко могут привести к формированию агрессии. Вдобавок, дети, постоянно застывшие за компьютером, склонный к ожирению.

В целом исследователи не рекомендуют покупать ребенку собственные гаджеты прежде, чем ему исполнится 12 лет.