Россия отказывается платить «не за что» в ПАСЕ. Колонка Дмитрия Лекуха

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В минувшую пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, что Россия приостанавливает уплату взносов в совет. Соответствующее решение будет действовать до «полного и безусловного восстановления всех полномочий» делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ. А это, в общем-то, выглядит вполне логично, хотя и несколько половинчато.

Как указали в пресс-релизе российского дипломатического ведомства, Сергей Лавров побеседовал с Ягландом по телефону. И непосредственно в этом телефонном разговоре министр информировал генерального секретаря о решении «приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ».

Объяснение происходящего более чем внятно: если мы не принимаем участия в работе ПАСЕ, то за что тогда и платить? Но тут интересно другое — парламентская ассамблея, вокруг которой постоянно кипят серьезные финансовые страсти, в целом, одна из самых бесполезных организаций Европейского союза.

ПАСЕ — старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества. И ее члены, соответственно, назначаются, а не избираются парламентами входящих туда стран. Более того, за что, к примеру, организацию особенно любят депутаты нашей «парламентской оппозиции», так это за то, что национальная делегация должна включать представителей всех политических партий, представленных в парламенте. Кроме того, она должна соответствовать требованию сбалансированного представительства мужчин и женщин.

Все это замечательно, но из всех «полномочий», которые есть у ПАСЕ, главное — это принятие не обязательных к исполнению «резолюций и рекомендаций на основе докладов, которые готовятся депутатами ПАСЕ». Вот и все.

Дело в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы, как прописано в ее уставе, «консультативный орган» со специальным функционалом много и громко говорить и ничего не решать. Ах, да. Еще ПАСЕ избирает генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека, решения которого до недавнего времени были обязательны в нашей стране, в отличие от большинства «старых» европейских стран. Да и «не старые», типа Латвии, на него плевали.

В связи со всем вышеизложенным, «приостановление» уже хорошо. Вопрос не в этом. А вообще-то, что мы с вами, дамы и господа, делаем в этой увлекательной организации и зачем нашей козе этот «правозащитный», по сути своей, и ни на что не влияющий европейский баян?